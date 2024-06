Apele o rozwagę na drodze nie pomogły. Tyle wypadków!

Niestety, pomimo licznych apeli o bezpieczną jazdę, od środy do niedzieli na drogach województwa lubelskiego doszło do 18 wypadków. 3 osoby zginęły, a 23 zostały ranne. - Policjanci zatrzymali blisko 70 nietrzeźwych kierujących. Na drogach Lubelszczyzny doszło także do 240 kolizji drogowych- relacjonuje komisarz Anna Kamola z lubelskiej komendy.

W wielu miejscach policja prowadziła wzmożone kontrole prędkości.