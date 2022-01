Apteka w Lublinie. Chętnych mnóstwo, ale testować nie można

Apteka przy ul. Węglarza jest na razie jedyną w Lublinie, która może wykonywać darmowe testy na Covid-19.

– Zamówiliśmy na razie tzw. pakiet startowy 100 testów, ale zainteresowanie jest ogromne. Od rana, zanim jeszcze Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dostarczyła nam testy, odebrałem kilkadziesiąt telefonów – mówi Mateusz Chruściak, który prowadzi aptekę przy ul. Węglarza.

Testy w czwartek do apteki dotarły, ale badania nie ruszyły.

– Były problemy z systemem informatycznym, w którym raportujemy wyniki testów. Nie mogliśmy więc zacząć – tłumaczy farmaceuta.

Trzeba się umówić

Do punktu wymazowego wchodzi się osobnym wejściem. – To zapewnia bezpieczeństwo pozostałym pacjentom, którzy przychodzą do nas kupić leki, a także personelowi – tłumaczy Mateusz Chruściak. – Pomieszczenie jest dezynfekowane. Mamy wentylację mechaniczną, a także lampę UV.

Co ważne – na test trzeba się wcześniej umówić.

– Biorąc pod uwagę tak duże zainteresowanie i fakt, że tylko ja z całego personelu mam uprawnienia do wykonywania testów, rezerwacja terminu jest koniecznością. Inaczej musielibyśmy testować kilkanaście godzin dziennie. A przecież podstawową naszą działalnością jest zaopatrywanie w leki – tłumaczy farmaceuta.

By umówić się na test w aptece przy ul. Węglarza należy zadzwonić – tel. 518 110 119.

Wynik już po kwadransie.

Na test nie trzeba mieć skierowania. Na miejscu pacjent ma pobierany wymaz z nosa lub z nosa i gardła. Wynik jest po 15 minutach.

– Wprowadzamy go do centralnego systemu. Pacjent dostaje informację o wyniku SMS-em, pojawia się ona również na Internetowym Koncie Pacjenta – wyjaśnia Mateusz Chruściak.

W czwartek rano w całym kraju w systemie zarejestrowało się ponad 60 aptek, po południu była ich już ponad setka. Lubelski oddział NFZ wnioski od aptek, które chcą testować, przyjmuje od środy.

– Pierwszego dnia chęć testowania zgłosiło 5 aptek w regionie: w Lublinie, Piotrowicach, Wohyniu, Czemiernikach i Tyszowcach. Od rana w czwartek wpływały kolejne oświadczenia. Nabór jest otwarty – mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ.

Aktualną listę testujących aptek można znaleźć na tej stronie internetowej.