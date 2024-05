Artur Szymczyk nowym prezesem lubelskiego MPWiK

Matyjaszczyk zostanie w strukturach spółki i od teraz będzie pełnił funkcję wiceprezesa. Zmiany w zarządzie MPWiK wejdą w życie z dniem 15 czerwca. Wtedy Artur Szymczyk zostanie oficjalnie prezesem miejskich wodociągów, a także powołany zostanie na stanowisko pełnomocnika prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, gdzie kontynuować będzie działania związane z wdrażaniem miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic” – poinformowała rzeczniczka prezydenta Lublina Katarzyna Duma.

— Artur Szymczyk ma zająć się koordynacją procesów związanych z dostosowaniem miasta do nowych uwarunkowań w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, troski o klimat, mobilności miejskiej oraz ponownego zagospodarowania surowców. Będzie to dotyczyło lepszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w różnych obszarach funkcjonowania miasta, jak również kształtowania zrównoważonej gospodarki opartej na obiegach zamkniętych. Kluczową rolę odegra tu udoskonalenie sprawności systemu gospodarowania wodą, jej gromadzenia i odprowadzania, do czego potrzebne są duże, miejskie inwestycje, takie jak ujęcie wody Turka, niezbędne do przyszłego zaopatrzenia w wodę północnej części Lublina, czy system odprowadzania wody deszczowej na terenie całego miasta. Miasto powierzy MPWiK realizację kompleksowego programu w tym zakresie — czytamy w komunikacie miasta.