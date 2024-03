Aukcja Unici Unitom 2024. Kto wylicytuje niespodziankę od Janusza Józefowicza?

Aukcja Unici Unitom organizowana przez członków Stowarzyszenia Unii Absolwentów oraz nauczycieli i uczniów III LO jest już po raz siódmy.

– Unici często zapraszani przez nas darują swoje cenne rzeczy na aukcje, po to by pozyskane w ten sposób pieniądze zasiliły szkolny budżet, pozwalając na realizacje planów edukacyjnych realizowanych przez naszą młodzież. Kierujemy się sugestiami, pomysłami młodzieży. Wychodzimy naprzeciw różnym oczekiwaniom – mówi Anna Suszyna, wieloletnia dyrektor III LO, prezes Stowarzyszenia, które z dumą zrzesza absolwentów III LO i angażuje ich w rozwój szkoły i dodaje: Unici przez nas zapraszani do udziału w licytacji i do wspierania nas w naszych przedsięwzięciach są zawsze otwarci, czego przykładem są te wszystkie dary, które będą wykorzystane w licytacji a także będą prezentowane na kiermaszu.