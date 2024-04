Najtańszy kantor w Warszawie w 2024 roku

Warszawa jako centrum finansowe kraju cieszy się dużym zainteresowaniem klientów a także oferuje szeroki wachlarz dostępnych punktów wymiany oraz konkurencyjne kursy. Dużym problemem dla klientów pozostaje natomiast wybór odpowiedniego kantoru. Jak zatem znaleźć najtańszy kantor? Warszawa jest prężnie rozwijajacym się miastem, warto więc stale monitorować dostępne opcje. Dzięki temu rankingowi dowiesz się, gdzie najlepiej wymienić walutę w Warszawie w 2024 roku oraz poznasz najlepsze punkty wymiany Euro oraz Dolara.

Jak sprawdzić najtańszy kantor Warszawa ?

Należy pamiętać, że najtańszy kantor Warszawa oferują konkurencyjne stawki, a sytuacja stale się zmienia. Poszukując najlepszej oferty warto zatem skorzystać z dostępnych online rankingów, by znaleźć najtańszy kantor. Warszawa obfituje jednak w punkty wymiany walut, należy więc skorzystać z narzędzia, które umożliwi porównanie znalezionych ofert. Jednym z takich narzędzi jest wyszukiwarka Kantor Live, która pozwala porównywać oferty kantorów w wybranych miastach, w tym wypadku w Warszawie. Aby znaleźć najtańszy kantor wystarczy wpisać w oknie wyszukiwania na stronie nazwę miasta oraz wybrać interesującą nas walutę, by móć porównać dostępne oferty.

Kursy euro w kantorach

Kursy euro w kantorach w Warszawie są stale monitorowane ze względu na dużą popularność tej waluty. Oznacza to również, że kantory oferujące najlepsze kursy cieszą się wysokim zainteresowaniem. Jaki więc jest najtańszy kantor Warszawa? Euro jest obecnie wymieniane w Warszawie po następujących kursach:

Kantor Metal Market Europe – Kupno 1 EUR: 4.315 PLN; Sprzedaż 1 EUR 4.342 PLN Kantor House – Kupno 1 EUR: 4.32 PLN; Sprzedaż 1 EUR: 4.34 PLN Kantor Kurs – Kupno 1 EUR: 4.325 PLN; Sprzedaż 1 EUR: 4.35 PLN Kantor FinUnion – Kupno 1 EUR: 4.315 PLN; Sprzedaż 1EUR: 4.345 PLN Kantor Akcent Banacha – Kupno 1 EUR: 4.31 PLN; Sprzedaż 1 EUR: 4.35 PLN Kantor Extra Leszno – Kupno 1 EUR: 4.2989 PLN; Sprzedaż 1 EUR: 4.3589 PLN Kantor Conti – Kupno 1 EUR: 4.315 PLN; Sprzedaż 1EUR: 4.34 PLN Kantor 1913 – Kupno 1 EUR: 4.3 PLN; Sprzedaż 1EUR: 4.35 PLN Kantor Crypta&Cash – Kupno 1 EUR: 4.32 PLN; Sprzedaż 1EUR: 4.345 PLN Kantor Ursus – Kupno 1 EUR: 4.26 PLN; Sprzedaż 1EUR: 4.37 PLN

Wedle rankingu, który dostępny jest po wejściu w link: https://kantor.live/kantory/warszawa/EUR najlepsze oferty na dzień 22.04 znajdziemy więc w kantorach House (ul. Ptasia 2) Kurs (ul. Solidarności 117, ul. Marszałkowska 85, ul. Żurawia 45) oraz Crypta&Cash (al. Jana Pawła II 38/5). Wszystkie te kantory cieszą się również wysokimi ocenami klientów.

Kurs Dolara Warszawa

Dolar amerykański również pozostaje jedną z najpopularniejszych walut wymienianych przez Polaków. Oczywiście kurs dolara w Warszawie różni się od kursu dolara w innych miastach. Tutaj jest najkorzystniejszy! Nie jest to nic dziwnego, biorąc pod uwagę jego międzynarodowe znaczenie. W przypadku tej waluty ranking kantorów w Warszawie na dzień 22.04 wygląda następująco:

Kantor Metal Market Europe – Kupno 1 USD: 4.038 PLN; Sprzedaż 1 USD: 4.075 PLN Kantor House – Kupno 1 USD: 4.03 PLN; Sprzedaż 1 USD: 4.054 PLN Kantor Kurs – Kupno 1 USD: 4.03 PLN; Sprzedaż 1 USD: 4.045 PLN Kantor FinUnion – Kupno 1 USD: 4.04 PLN; Sprzedaż 1 USD: 4.07 PLN Kantor Akcent Banacha – Kupno 1 USD: 4.03 PLN; Sprzedaż 1 USD: 4.06 PLN

Widzimy więc, że w jest to lista tożsama z tą w przypadku waluty Euro. Oznacza to, że wybór najlepszych kantorów staje się oczywisty - lista Kantor Live przedstawia najlepsze opcje wymiany walut. Warto zaznaczyć również, że są to kursy porównywalne, a w wielu przypadkach bardziej korzystne, niż te proponowane przez Narodowy Bank Polski.

Euro czy Dolar? Spekulacje obserwatorów

Warto zaznaczyć, że Euro oraz Dolar amerykański od jakiegoś czasu stopniowo zbliżają się do siebie w wartości, co oznacza, że możliwe będzie niedługo osiągnięcie tak zwanego parytetu. Znaczenie, oraz możliwe konsekwencje takiej sytuacji opisuje portal Subiektywnie o finansach w tym artykule: Parytet euro-dolar, czyli jeden do jednego. Już wkrótce?

Najtańszy kantor Warszawa

Jak wynika z rankingu Kantor Live, najlepszymi opcjami dla osób poszukujących punktu wymiany walut (zarówno Euro, jak i dolara) są kantory Metal Market Europ, Kurs, House, FinUnion oraz Akcent Banacha. Taka dominacja świadczy o konkurencyjności cen oferowanych przez owe kantory, a także o zaufaniu, jakimi darzą je klienci.