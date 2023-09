Nowe rozkłady ZTM. Autobusy i trolejbusy wracają z wakacji

Na obowiązujących od 23 czerwca rozkładach wakacyjnych pasażerowie, którzy mimo okresu urlopowego musieli dojeżdżać do pracy, nie zostawiali suchej nitki. Obsługujące główne linie komunikacyjne pojazdy w dni powszednie kursują w godzinach szczytu co 25 minut. W weekendy kursów jest jeszcze mniej: po dwa na godzinę w soboty i po jednym w niedziele.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, od 4 września autobusy i trolejbusy będą jeździć częściej. - Rozkład jazdy został zaprojektowany na podstawie godzin kursowania obowiązujących do 23 czerwca, przy czym w dni powszednie zwiększeniu ulegnie liczba kursów trzech linii – zapowiada Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Chodzi o linie numer: 3 jeżdżącą ze strefy ekonomicznej na Felinie w okolice ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim, 36 wożącą pasażerów z ul. Doświadczalnej na ul. Koncertową) i 55, która kursuje z ul. Koncertowej do Świdnika. Do położonego koło Lublina miasta według zmodyfikowanego rozkładu od poniedziałku do piątku będzie jeździć „piątka”. Zaplanowanych jest 13 kursów z Lublina i 11 ze Świdnika.

Od września także w weekendy zaczną jeździć pojazdy linii 54 i 154. Z kolei w soboty, niedziele i święta zmieni się obsługa Zalewu Zemborzyckiego. – Wybrane kursy linii nr 15 będą dojeżdżały do przystanku Dąbrowa – informuje Monika Fisz.

Ponadto przywrócona ma zostać linia 912. Komunikacja nocna będzie funkcjonowała bez zmian. Autobusy linii N1, N2 i N3 mają jeździć w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedziele z częstotliwością co 60 minut.

Na komunikacyjnej mapie pojawią się dwa nowe przystanki: Granata 01 i 02 przy ul Zemborzyckiej (dla linii 38) i Gęsia II 01 przy ul. Jana Pawła II (dla linii 12, 14, 26, 45, 46, 85, 150, 161 i N2). Natomiast dotychczasowy przystanek WSSP przy ul. Choiny otrzyma nową nazwę: Akademia W. Pola.

Koniec wakacji nie oznacza końca utrudnień w związku z prowadzonymi w mieście inwestycjami. W najbliższym czasie utrzymane zostaną objazdy uli: Gazowej (linie 1, 13, 30, 34, 45, 154 i 161), Popiełuszki (2, 4, 13) i Doświadczalnej (14, 23, 36 i N2).