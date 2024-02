Autobusy wracają z ferii. Od poniedziałku zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej

Z uwagi na ferie zimowe i trwający okres sesji na lubelskich uczelniach, od 29 stycznia miejskie trolejbusy i autobusy w dni powszednie jeżdżą rzadziej. W przypadku najpopularniejszych linii kursy odbywają się co pół godziny. Te na pozostałych trasach odbywają się raz na godzinę, z częstotliwością co ok. 50 minut. Taki stan rzeczy ma potrwać do piątku, 9 lutego.

- Od 12 lutego br. w województwie lubelskim kończą się ferie zimowe i uczniowie wracają do nauki. Tym samym zaczyna obowiązywać rozkład oznaczony jako „dzień powszedni, rok szkolny” – przypomina Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Na drobne zmiany muszą przygotować się pasażerowie korzystający z dwóch linii autobusowych. Kursująca z ul. Okopowej w Śródmieściu do Krężnicy Jarej „ósemka” w obu kierunkach będzie zajeżdżać na pętlę przy ul. Żeglarskiej w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego. W związku z tym zostaną wprowadzone kilkuminutowe przesunięcia godzin odjazdu wybranych kursów we wszystkie dni tygodnia. Z kolei w przypadku linii 22 przesunięte zostaną dwa odjazdy z przystanku Pliszczyn 02 w dni powszednie z godz. 14.15 na 14.26 i z godz. 15 na 15.16.