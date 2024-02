Bank krwi świeci pustkami. Chodzi o jedną grupę krwi

Krew nie ma swojego substytutu, dlatego jest tak cenna. Bus z ekipą RCKiK wyjeżdża do mniejszych miast w regionie, w których chętni do podzielenia się tym darem, na co dzień nie mają takiej okazji lub jest to dla nich trudne do zrealizowania. Do banku krwi chętnie również zostanie przyjęte osocze czy płytki.

- Jeżeli mamy wystarczający zapas krwi, tak jak teraz AB RhD+ i AB RhD- to prosimy dawców, aby oddawali płytki krwi i osocze. Mamy bardzo duże zapotrzebowanie szczególnie na płytki krwi i osocze grupy AB RhD -, ponieważ jest osoczem uniwersalnym tak samo jak krew 0 RhD-. Można ją w razie nagłego wypadku podać każdemu - wskazuje Paweł Filip, kierownik Działu Promocji i Marketingu RCKiK w Lublinie.

Najbliższe akcje terenowe poboru krwi w regionie:

16.02: OKSZÓW, ZS Centrum Kształcenia Rolniczego (ul. Szkolna 2). Rejestracja w godz. 8.30-12.30.

16.02: LUBARTÓW, Terenowy Oddział RCKiK (ul. Cicha 14). Rejestracja w godz. 7-12.

18.02: ALEKSANDRÓW, Urząd Gminy (Aleksandrów 380). Rejestracja w godz. 10-13.

18.02: WYSOKIE, Szkoła Podstawowa (Wysokie 133). Rejestracja w godz. 8-14.

18.02: OSTRÓW LUBELSKI, Centrum Kultury (ul. Partyzantów 14). Rejestracja w godz. 9-13.

18.02: TARNOGRÓD, Dom Kultury (ul. Rynek 18). Rejestracja w godz. 9-12.

20.02: HRUBIESZÓW, Dom Kultury (ul. 3-go Maja 7). Rejestracja w godz. 9-12.

21.02: PUŁAWY, ZST (ul. Wojska Polskiego 7). Rejestracja w godz. 8-13.

22.02: RADZYŃ PODLASKI, Plac Wolności. Rejestracja w godz. 8.30-12.

23.02: PONIATOWA, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, (ul. Fabryczna 1). Rejestracja w godz. 8.30-12.30.

25.02: GOŚCIERADÓW, GOK Gościeradów (ul. Sandomierska 1). Rejestracja w godz. 9-13.

25.02: HORYNIEC-ZDRÓJ, Świetlica Wiejska (ul. Lipowa 13). Rejestracja w godz. 9-13.

25.02: ŁUKOWA, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, (Łukowa 341). Rejestracja w godz. 9-12.30.