Będzie już druga wymiana drzew przy Al. Racławickich. Ale też w innych miejscach

To będzie już druga wymiana drzewek przy Al. Racławickich. Pierwsza nie przyniosła oczekiwanych efektów.

– Sadzenie nowych drzew w miejsce usuniętych ma zostać wykonane do połowy listopada i dotyczyć 51 klonów, 3 grusz i 8 jarząbów – wylicza Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza. – Dodatkowo podczas jesiennego przeglądu ponownie zostanie sprawdzona kondycja drzew i krzewów, a następnie, w razie konieczności, materiał roślinny zostanie wymieniony.

Kolejne drzewa mają być wymienione obok zbudowanych przez miasto schodów zapewniających dojście z osiedla Poręba do przystanku kolejowego Lublin Zachodni. Budowa schodów wiązała się z wycinką drzew, za które miasto miało posadzić 57 grabów. Latem na 38 z nich stwierdziliśmy tylko suche liście, Ratusz doliczył się 35 takich drzew, a ostatecznie zażądał wymiany 28, co powinno nastąpić do końca listopada.

– W tym samym terminie wykonawca wymieni w ramach gwarancji 12 drzew u zbiegu Wyścigowej z Wrotkowską – informuje Góźdź. Do połowy listopada wymienionych ma być również 5 drzew w rejonie ronda „biszkopta” w ciągu ul. Choiny.

Łatwo podliczyć, że tej jesieni wymienionych ma być nie mniej niż 107 przydrożnych drzew. O wiele więcej sadzonek trzeba wymienić poza drogami, na miejskich terenach zielonych.

– W ostatnich trzech latach w ramach rekompensaty przyrodniczej za usunięte drzewa posadzono 1779 nowych, z czego 108 nie zachowało żywotności, co stanowi około 6 proc. Wszystkie te sadzonki zostaną wymienione jesienią – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza.

Do tego trzeba jeszcze dodać drzewa, które mają być wymienione na terenie parku przy Zawilcowej, gdzie obumarło wiele sadzonek.

– Aktualnie trwa jeszcze inwentaryzacja terenu pod kątem drzewostanu. Po zakończonych pracach w dolnej części parku, do wymiany zakwalifikowano około 90 drzew – zastrzega Głazik. W górnej części parku można się spodziewać nawet kolejnych kilkudziesięciu sadzonek nadających się do wymiany. – Ostateczna liczba będzie znana po zakończeniu oceny. Drzewa zostaną posadzone do końca listopada.

Na wiosnę władze Lublina zapowiadają kolejny przegląd zieleni w rejonie przebudowywanych Al. Racławickich. – W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości będą podejmowane kroki związane z ich usunięciem – deklaruje Ratusz.