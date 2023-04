Szkoła w centrum Lublina chce się rozbudować

Lubelski Urząd Miasta wydał właśnie decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla szkoły o segment warsztatów. - Zgodnie z nią wysokość projektowanej części budynku nie może przekraczać 8 metrów i powinna być przykryta dachem płaskim o nachyleniu połaci do 15 stopni – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. Jak dodaje, termin realizacji przedsięwzięcia będzie zależał od pozyskania środków na ten cel. To jest właśnie wspomniany warunek, bo według założeń projekt ma być sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy.

Lubelska szkoła we współpracy z Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym zgłosiła się do konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki na branżowe centra umiejętności. – Jeżeli rozstrzygnięcie będzie dla nas pozytywne, to rozpoczniemy tę inwestycję. Czekamy z niecierpliwością, bo ministerstwo zapowiadało, że wyniki zostaną ogłoszone na początku kwietnia – mówi Grażyna Kubuj-Bełz, dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Projekt zakłada budowę hali o powierzchni ok. 150 mkw. w miejscu obecnego parkingu. Obiekt byłby połączony ze szkolnym budynkiem łącznikiem. W warsztatach mają znaleźć się cztery stanowiska, na których będą odbywać się szkolenia dotyczące m.in. ekologicznych systemów izolacji ścian, wykonywania tynków na izolacjach, montażu prefabrykatów czy cyfryzacji procesu budowlanego. Według planów rocznie ma tu być szkolonych ok. 200 osób. Będą to nie tylko uczniowie placówki, ale też pracownicy branży budowlanej chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe. W ramach inwestycji ma powstać także nowe wejście do szkoły z windą dla osób niepełnosprawnych. Zostanie ono zlokalizowane w części obiektu od strony al. Długosza.