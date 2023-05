Będzie później, ale i drożej. Do budowy megadworca trzeba dołożyć prawie 50 mln zł

Dworzec Metropolitalny, kluczowa obecnie miejska inwestycja, pierwotnie miał być gotowy do 29 lipca ubiegłego roku. Czas na ukończenie robót jednak kilkukrotnie przedłużano, a aktualny termin to druga połowa października.

Ten poślizg nie jest jedynym problemem, bo w lipcu ubiegłego roku generalny wykonawca, firma Budimex zwróciła się do miasta z roszczeniem zwiększenia wynagrodzenia. Jako powód podała znaczący wzrost cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. Chodziło o ok. 90 mln zł.

- Zastanawialiśmy się, jakie decyzje podjąć. Istotne było dla nas, by ta inwestycja została zrealizowana i zdecydowaliśmy się podjąć mediację – mówi zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk. I przypomina, że umowę z Budimexem podpisano w grudniu 2020 roku. Niedługo po tym w ustawie o zamówieniach publicznych zaczęła obowiązywać tzw. klauzula waloryzacyjna. Umożliwia ona wprowadzenie zmian w wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadania.

Urzędnicy przekonują, że mimo braku takiej klauzuli w kontrakcie na budowę, w związku z obecnymi przepisami i stanowiskiem właściwych instytucji, i tak musieliby uznać roszczenia Budimexu. Dlatego zwrócili się o mediację do sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej. To instytucja, w której w ostatnim czasie zawarto ok. 150 ugód w podobnych przypadkach. Z tej formy rozwiązywania sporów z wykonawcami regularnie korzysta m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ostatecznie w wyniku mediacji Ratusz ma dopłacić do inwestycji 49 mln zł. - Uznaliśmy, że ryzyko wejścia w spór sądowy byłoby o wiele gorszym rozwiązaniem – twierdzi zastępca prezydenta. I przekonuje, że w grę mogło wchodzić nawet zatrzymanie inwestycji

- Mediatorzy podczas indywidualnych spotkań informowali nas o potencjalnym zagrożeniu w przypadku prowadzenia sporu sądowego z wykonawcą, gdyby nie doszło do ugody. Odmowa zwaloryzowania kontraktu mogłaby spowodować odstąpienie od umowy przez wykonawcę i w konsekwencji naliczenie kar umownych. Co więcej, mogłoby narazić nas na kosztowne postępowanie sądowe, które mogłoby trwać kilka lat – tłumaczy Magdalena Szlachetka, radczyni prawna w Biurze Obsługi Prawnej Urzędu Miasta.

Na uznanie roszczeń Budimexu muszą się jeszcze zgodzić miejscy radni. W projekcie, który trafi pod obrady na najbliższej sesji Rady Miasta zawarto informację, że dopłata dla wykonawcy zostanie sfinansowana z kredytu.

- Taki zapis pojawił się w autopoprawce. Ale liczymy, że w ostatecznym rozrachunku uda się to sfinansować z rekompensat, jakie rząd zapowiedział dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z utratą części dochodów z podatków – dodaje Artur Szymczyk.

Według umowy z końca 2020 roku budowa Dworca Metropolitalnego miała kosztować 231 mln zł. Jej aktualna wartość wraz z aneksami (bez uwzględnienia wynegocjowanych w wyniku mediacji 49 milionów) to ponad 252 mln zł. Termin ukończenia prac został wyznaczony na 20 października. Więcej czasu nie ma. Zgodnie z aneksowaną umową na unijne dofinansowanie, inwestycja musi być gotowa do końca października i rozliczona do 31 grudnia tego roku.