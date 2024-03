Będzie ślisko i zimno. Uważajcie na drogach

Hurkacz - ambasador polskiego tenisa na świecie

Tenis to sport, który w Polsce cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród amatorów, jak i na poziomie profesjonalnym. Sukcesy polskich tenisistów na arenie międzynarodowej przyciągają uwagę kibiców i inspirują młodych sportowców do podjęcia rakiety. Wśród wielu utalentowanych zawodników, trójka z nich wyróżnia się szczególnie, zdobywając uznanie zarówno na krajowych, jak i światowych kortach. Są to: Hubert Hurkacz, Iga Świątek oraz Łukasz Kubot. Każdy z nich wnosi do polskiego tenisa coś wyjątkowego, a ich osiągnięcia są dowodem na to, jak bardzo ten sport rozwinął się w Polsce.