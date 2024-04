Bezpłatne warsztaty dla chorych na nowotwory krwi i szpiku

Spotkanie „Akademia Pacjenta” jest organizowane przez wrocławską fundację Carita im. Wiesławy Adamiec. Wydarzenie jest skierowane do pacjentów zmagających się z chorobami krwi i szpiku w tym np. z chłoniakiem, szpiczakiem czy przewlekłą białaczką limfocytową oraz ich bliskich i wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat nowotworów.

Warsztaty, prelekcje i dyskusje poprowadzą hematolodzy oraz fundacje działające na rzecz pacjentów onkologicznych. Prezes fundacji zaznacza, że wcześniejsze edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród chorych.

- Utwierdziło nas to w przekonaniu, że nasza inicjatywa jest potrzebna pacjentom z chorobami krwi i szpiku, ponieważ stwarza możliwość rozmowy z ekspertami, dając tym samym dostęp do rzetelnych informacji. Doskonale wiemy też, jak ważne w procesie terapii jest wsparcie innych chorych, którzy mają za sobą podobne doświadczenia. Są oni dla chorego i opiekunów źródłem bezcennych informacji jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia i jak sobie radzić w życiu codziennym, dlatego Akademia Pacjenta to także świetna okazja do zawarcia nowych znajomości z osobami o podobnych doświadczeniach zdrowotnych – podkreśla Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec.

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie

dr hab. n. med. Norbert Grząśko, specjalista z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych

dr n. med. Marta Morawska, specjalista z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych

Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec

Ewa Nawrot, starszy koordynator ds. współpracy z organizacjami pacjentów, Fundacja DKMS

Eksperci poruszą tematy m.in. diagnostyki i charakterystyki szpiczaka plazmocytowego, roli fizjoterapii w chorobach hematoonkologicznych czy aktualnych metod leczenia chłoniaków i istoty badań klinicznych w walce z nowotworami.

Spotkanie potrwa w godz. 9-15 w dniu 13 kwietnia w Hotelu Ibis Styles w Lublinie. Uczestnictwo jest bezpłatne, jednak wymagana jest wcześniejsza rezerwacja poprzez stronę internetową www.akademiapacjenta.com.pl.