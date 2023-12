Biopsja prostaty bez bólu. Lubelski szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem

Medycy szacują, że nowotwór prostaty jest jednym z najczęściej występujących, zaraz po raku płuc. Rocznie jest wykrywany u około 15 tys. mężczyzn i przyczynia się do około 5 tys. zgonów rocznie. Zakupiony przez szpital aparat USG z możliwością wykonania biopsji fuzyjnej to jedno z najnowocześniejszych badań diagnostycznych w zakresie urologii.

- Biopsja jest wykonywana przezkroczowo, przez co jest bezpieczniejsza dla pacjentów w porównaniu do standardowej biopsji prostaty wykonywanej przezodbytniczo. To nie jedyna zaleta, ponieważ dzięki tej metodzie nie musimy stosować profilaktycznej antybiotykoterapii, pacjenci zaś unikają przyjmowania dodatkowych leków i ewentualnych powikłań z nimi związanych - mówi dr n. med. Paweł Płaza z Klinicznego Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej SPSK Nr 4 w Lublinie. - Poza tym to badanie jest całkowicie bezbolesne dla pacjentów, ponieważ wykonuje się miejscowe znieczulenie okolicy krocza. Biopsja gruczołu krokowego to jedna z najczęściej wykonywanych procedur zabiegowych w Poradni Urologicznej SPSK Nr 4 w Lublinie. Średnio wykonujemy do kilkunastu takich badań tygodniowo.