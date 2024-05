BMW wymusiło pierwszeństwo. Kolizja trzech aut w centrum

Na skrzyżowaniu ulic Głębokiej, Nadbystrzyckiej, Muzycznej i Narutowicza w nocy ze środy na czwartek doszło do groźnie wyglądającego wypadku. W zdarzeniu udział brało BMW i dwie Toyoty.

Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że kierująca BMW kobieta poruszała się jezdnią od ulicy Narutowicza. Wjeżdżając na skrzyżowanie gdzie sygnalizacja świetlna była już wyłączona zignorowała znaki drogowe i wymusiła pierwszeństwo. W wyniku tego zderzyła się z dwoma pojazdami.

Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. W miejscu zdarzenia występowały utrudnienia w ruchu.