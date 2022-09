Lublin. Jest plan na wymianę mostów w ciągu al. Unii Lubelskiej. Co z pieniędzmi?

Łada 1945 Biłgoraj wygrywa mecz za meczem w zamojskiej klasie okręgowej

Łada 1945 Biłgoraj po ośmiu kolejkach ma na koncie 24 punkty, a więc maksymalną pulę jaka była do zdobycia. Zespół Jarosława Czarnieckiego pewnie przewodzi w tabeli i dąży do awansu, ale zdaje sobie sprawę, że do końcowego rozstrzygnięcia jest jeszcze daleko