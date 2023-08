Brudno nad Bystrzycą. 80 worków śmieci w kilka godzin

Wszystko w ramach ogólnopolskiego zrywu „Czysta Wisła”. Ale wolontariusze sprzątają śmieci nie tylko z Wisły. – Bystrzyca wpływa do Wieprza a on do Wisły. Ludzie, którzy myślą, że śmieci wyrzucone do rzeki popłyną dalej są w błędzie. Śmieci powodują zatory– tłumaczy Mateusz Piekarski, inicjator lubelskiego sprzątania.

- Rok temu sprzątaliśmy Bystrzycę i płynąc kajakami na wysokości ulicy Turystycznej, napotkaliśmy kilka takich zatorów. Dlatego warto się zastanowić, jak to wpływa na środowisko– podkreśla Piekarski.

W sobotę wolontariusze zebrali nad Bystrzycą 80 worków śmieci. Odpady to przeważnie plastik i szkło. „Przykre, że pomimo edukacji, kar i 100 proc. krytyki śmiecenia wśród społeczeństwa odpady dalej trafiają nad rzeki. Przecież każdy mieszkaniec Polski objęty jest systemem gospodarki odpadami i może zabrać śmieci do domu” – komentuje w mediach społecznościowych koordynator akcji.

– W naszą lubelską akcje włączyli się również Ukraińcy. Za co jesteśmy wdzięczni, śmieci jest bardzo dużo i przydają się każde ręce do pracy – przyznaje Piekarski.

Kolejne terminy sprzątania:

31 sierpnia godzina 10:00, w Lublinie, ulica Krężnicka 6 nad Bystrzycą,

2 września o godzinie 10:00 w Puławach, obok nowego mostu nad Wisłą,

4 września o godzinie 9:00 w Wilkowie nad Wisłą (zbiórka i wyjazd z Lublina ul. Krężnicka 6)