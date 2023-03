Budowa przedłużenia Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie. Jest nadzieja, że tym razem się uda

Rozstrzygnięcia przetargu jeszcze nie ma, ale wiemy ile ofert złożono w postępowaniu, jakie firmy walczą o kontrakt i jakich pieniędzy chcą za swoje usługi.

Chodzi jedną z najważniejszych obecnie inwestycji dla miasta, czyli przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80. To około 1100 metrów brakującej trasy od ul. Cukrowniczej do Ronda Represjonowanych Żołnierzy-Górników u zbiegu ul. Krochmalnej i Diamentowej. Nowa trasa ma być dwujezdniowa z trzema pasami ruchu. Do tego chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i Cukrowniczą.

Budowa będzie wiązała się także z wyburzeniem niemal 150 budynków, w tym kilkudziesięciu domów mieszkalnych.

Miasto chciało rozpocząć budowę jeszcze w 2022 r. ale firmy chcące podjąć się zadania oczekiwały za dużych pieniędzy. Ratusz miał do wydania 71,4 mln zł, a najtańsza oferta opiewała na blisko 98 mln zł.

Problem w tym, że Lublin na drogę ma zapewnione 65 mln zł z programu Polskiego Ładu, ale może środkami dysponować na końcowym etapie inwestycji. Na razie musi wydawać własne pieniądze. Dlatego Ratusz zaczął rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udało się z nim porozumieć.

– Po zmianie sposobu finansowania tego zadania ogłaszamy kolejne postępowanie przetargowe. To niezbędny krok formalny, który ostatecznie pozwoli wyłonić wykonawcę zadania i rozpocząć realizację tego strategicznego dla miasta projektu drogowego – ogłosił w styczniu Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Wiadomo już, że zadania są chętne się podjąć cztery firmy i konsorcja. Złożone oferty:

Mota-Engil – 101,6 mln zł

Strabag – 96,3 mln zł

PBI Infrastruktura, PBI WMB – 98,7 mln zł

PRD Lubartów – 107,6 mln zł.

Może się wydawać, że i tym razem propozycje cenowe są zaporowe. Ale teraz miasto na inwestycję planuje wydać więcej niż poprzednio. - Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 96 849 460,00 zł brutto – napisano w dokumentach przetargowych.