Burze, silny wiatr i ulewny deszcz. Alert RCB dla Lubelskiego

Synoptycy ostrzegają, że fala nadejdzie nad województwo o godz. 14. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad”- czytamy w komunikacie. To zagrożenie drugiego stopnia. Taka aura może nam towarzyszyć do poniedziałkowego poranka.

A do tego upał w całym regionie z temperaturą powyżej 30 stopni.

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega w SMS-ach o silnych porywach wiatru, przerwach w dostawie prądu i możliwych podtopieniach.