Bycie eko jest fajne i popularne. Weź udział w konkursie

„EcoTorbę mam – zaprojektowałem sam” to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańców Lublina na problem wytwarzania dużej ilości śmieci, głównie tych plastikowych.

– Plastikowe odpady to jeden z najpoważniejszych problemów cywilizacyjnych. Każdego roku na świecie zużywa się około 60 milionów ton jednorazowych reklamówek. Jedna torebka produkowana jest w krócej niż sekundę, a czas jej rozkładu to nawet 400 lat. Dlatego jak co roku w Dniu bez Opakowań Foliowych zachęcamy mieszkańców Lublina do wprowadzania ekologicznych nawyków zakupowych do swojego codziennego życia, które przyczynią się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Osiągniemy to między innymi rezygnując z foliowych reklamówek, używając wielorazowych toreb na zakupy, kupując produkty w ekologicznych opakowaniach i pochodzących z recyklingu, a także ograniczając zakupy i prawidłowo segregując odpady – mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, Zastępczyni Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Najmłodsi mogą tworzyć już projekty i przynosić do szkół. Prace muszą być wykonane w technice rysunku w formacie A4 i mogą zawierać maksymalnie 5-wyrazowe hasło promujące ideę nie produkowania zbyt dużej ilości plastiku. Termin nadsyłania zgłoszeń rusza 12 lutego i potrwa do 11 marca. Zwycięzców poznamy w czerwcu. Oceniane będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie przez ucznia danej szkoły. Gotowe projekty należy wysłać na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Lublin, ul. Zana 38, 20-601 Lublin z dopiskiem: „ECO torbę mam – zaprojektowałem sam” lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do pokoju nr 117 (sekretariat Wydziału), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

– Zwycięska praca zostanie nadrukowana na torbach płóciennych, które będą udostępniane mieszkankom i mieszkańcom podczas ekologicznych wydarzeń organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska. Laureat, poza upominkiem i dyplomem, otrzyma komplet toreb swojego projektu dla siebie i uczniów swojej klasy – informuje Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Wytypowana Komisja Konkursowa przyzna nagrody:

1 miejsce – nagroda główna w postaci kompletu przyborów plastycznych, płócienne torby z własnym projektem w ilości 20 sztuk;

7 wyróżnień – torba półciemna z projektem laureata konkursu oraz upominek;

pakiet toreb otrzyma także szkoła laureata konkursu - w ilości 60 sztuk.

Szczegółowe informacje oraz wzory opisów prac dostępne są na STRONIE INTERNETOWEJ Urzędu Miasta Lublin.