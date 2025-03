Ustalenia funkcjonariuszy Referatu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wykazały, że poszukiwany dwoma listami gończymi 35-latek pracuje na jednej z budów w Świdniku. Mężczyzna poszukiwany był za kradzieże i oszustwa.

Do zatrzymania doszło we wtorek. 35-latek był zdziwiony sytuacją, że mundurowym udało się go znaleźć. Od ponad roku ukrywał się przed organami ścigania często zmieniając miejsce zamieszkania i pracę.