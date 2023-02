Caritas Archidiecezji Lubelskiej z nowym dyrektorem

– Do Caritas, trafiłem w tamtym roku przy okazji wojny w Ukrainie – mówi ks. Mudrak. – Zacząłem koordynować pracę biura do spraw migrantów i uchodźców, więc spędziłem w tej organizacji kilka ładnych miesięcy przyglądając się innym dziełom Caritas. Będąc jeszcze w Towarzystwie Przyjaciół KUL byłem pełnomocnikiem ówczesnego rektora do spraw kontaktów z Polonią – dodaje Mudrak, który od 1 lutego oficjalnie objął stanowisko dyrektorskie.

Mówiąc o planach podkreśla, że chce kontynuować zadania Caritasu. Wskazuje np. pomoc najbiedniejszym - poczynając od bezdomnych, przez osoby z niepełnosprawnościami, potrzebujących wsparcia rehabilitacyjnego po seniorów. – To jest nasza tradycyjna działalność. W kontekście wojny na Ukrainie doszło biuro, cały dział do spraw uchodźców i imigrantów – wylicza nowy dyrektor.

Co do Ukraińców, ważna jest dla księdza pomoc nie tylko uchodźcom, ale także osobom, które zostały na Ukrainie. – Ma to być pomoc doraźna. Zaczynając od zwykłych rzeczy, takich jak: ciepły posiłek, ubrania, przez psychologa, pomoc prawną, skończywszy na pomocy w znalezieniu zatrudnienia na polskim rynku pracy, zakwaterowania i nauki języka polskiego – tłumaczy ks. Łukasz.

Jeśli chodzi o pomocy Ukraińcom, którzy pozostali w swoim kraju, magazyny Caritas Lublin pełnią funkcję przeładunkową dla wszystkich diecezji w Polsce. Są wykorzystywane np. w akcji „Paczka dla Ukrainy”. Wszystkie zebrane rzeczy trafiają do Lublina i stąd przekazywane są za wschodnią granicę.

Księdza Łukasza Mudraka na szefa lokalnego Caritas powołał arcybiskup Stanisław Budzik. Mudrak zastąpił tym samym na stanowisku ks. Pawła Tomaszewskiego. Ten został prezesem Fundacji Dantis. – Wciąż będziemy ściśle współpracować z fundacją, do której dotychczasowy dyrektor trafił jako prezes – zaznacza ks. Łukasz.