Caritas zaprasza na śniadanie wielkanocne

– Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Chcemy radować się ze Zmartwychwstania Pańskiego, a przede wszystkim nie chcemy trwać w tej radości sami. Pragniemy, aby w święta nikt nie czuł się osamotniony, odtrącony, niechciany – słyszymy w Caritas Archidiecezji Lubelskiej .

Dlatego w Wielką Sobotę o godz. 11 na placu Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy al. Unii Lubelskiej 15 w Lublinie oraz w Jadłodajni im. Matki Teresy z Kalkuty przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie ul. Okrzei 38 zorganizowane zostaną śniadania wielkanocne dla potrzebujących.

– Spotkamy się aby móc wspólnie się pomodlić, podzielić się jajkiem i razem przeżywać radość Zmartwychwstania. Dodatkowo nasi wolontariusze będą rozdawać paczki żywnościowe, przygotowane m.in. z produktów zebranych podczas Zbiórki Żywności „Tak. Pomagam!, na której zgromadziliśmy 6466 kg żywności. Wszystko dzięki zaangażowaniu 610 wolontariuszy, dzięki pracownikom 64 sklepów naszej Archidiecezji oraz darczyńcom, którzy wrzucali produkty do naszych koszy – informuje Caritas. – Paczki żywnościowe dotrą również jeszcze przed świętami do naszych seniorów (ok. 200 paczek) oraz do parafii (ok. 100 paczek).

Tylko w Lublinie organizatorzy spodziewają się na świątecznym śniadaniu około tysiąca osób. Wcześniejsze zapisy nie są wymagane. Każdy kto przyjdzie otrzyma bilet wstępu, który będzie jednocześnie uprawniał do odbioru paczki.

Wcześniej zgłaszać powinni się za to wolontariusze. Chętni proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 668 770 774.