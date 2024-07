Caritas zbiera wyprawki dla najbiedniejszego kraju świata

Plecaki pełne szkolnych przyborów i innych materiałów przydatnych w nauce polecieć mają do Burundi, czyli najbiedniejszego kraju świata, już we wrześniu. Celem Caritas jest wysłanie około 1000 takich zestawów. Na ten moment udało się skompletować ich około 200.

Akcję „Tornister pełen uśmiechów” wesprzeć można na kilka sposobów.

– Pierwszy, wydaje nam się najprostszy sposób, to przekazanie tornistrów do centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Zachęcamy, żeby te tornistry były wyposażone w artykuły szkolne, w ekierki, piórniki, długopisy, zeszyty, flamastry, wszystko to, co jest potrzebne dzieciom w szkole – wymienia Paweł Lipa z Caritas.