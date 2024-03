Cebula i miód z zagranicy nie wjechały do Polski

O zatrzymaniu towarów poinformował we wtorek Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Wydano decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na polskim rynku 3 420 kg miodu gryczanego z Ukrainy. Powodem jest brak w przeważającej części pyłku gryki, co oznacza, że miód posiadał substancje zastępcze lub był zmieszany z innymi rodzajami.

Taki sama decyzja padła w związku z próbą wprowadzenia do obrotu aż 21 200 kg cebuli importowanej z Uzbekistanu. Jak czytamy w komunikacie IJHARS, towar nie został puszczony przez polską granicę ze względu na brak odpowiedniego oznakowania w języku polskim.