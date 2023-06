Chcą budować stację paliw przy wylotówce w kierunku jezior. Ratusz wszczął postępowanie

O taką zgodę stara się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Chil” z Łęcznej. Firma chce wybudować stację paliw na działce przy ul. Turystycznej 13, zlokalizowanej po prawej stronie tuż przed przejazdem kolejowym jadąc od centrum Lublina w kierunku wylotu z miasta. Zgodnie ze złożonym wnioskiem znajdą się tu cztery dystrybutory paliw, zbiornik naziemny AdBlue, budynek sklepu, myjnię automatyczną, stanowisko wymiany butli z gazem oraz kompresor i odkurzacz samochodowy. Inwestor ma także wybudować m.in. drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe, a także umocnić betonowymi płytami ażurowymi skarpę po południowej stronie nieruchomości.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wpłynął do Ratusza pod koniec maja. - Z uwagi na braki formalne wezwano inwestora do uzupełnienia wniosku. Aktualnie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin wystąpił z prośbą o opinię, w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zamościu – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego w lubelskim magistracie. I dodaje, że decyzja zostanie wydana po uzyskaniu ustawowo wymaganych opinii.