Chcesz zobaczyć Saturna? Jest na to okazja!

W piątek w godzinach 20-22 warto wybrac się na plac Litewski. Stanie tam teleskop i z bliska będzie można oglądać z bliska gwiazdy oraz Saturna, który coraz bardziej zbliża się do opozycji. Opozycja w atronomii to sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie (w tym przypadku Ziemia i Saturn) znajdują się dokładnie po przeciwnej stronie od Słońca.

O kosmiczne doznania obserwacji zadba Gwiezdny Przewodnik. Na swoim profilu na facebooku zajmuje się dzieleniem się ciekawostkami na temat obserwacji nieba oraz organizuje spontaniczne spotkania podczas których za pomocą teleskopu można obserwować niebo.

Wrzesień zapowiada się jako miesiąc obfitujący w wydarzenia dla obserwatorów i fanów astronomii. W menu znajdziemy superpełnię Księżyca oraz jego częściowe zaćmienie, koniunkcje planet i zorzę polarną. W najbliższych dniach bedziemy mogli podziwiać koniunkcje Księżyca z Wenus, Saturnem, Jowiszem i Marsem. To rzadkie zjawisko, podczas którego wszystkie te planety ustawiły się w jednej linii.

Superpełnia Księżyca to moment gdy nasz naturalny satelita znajdzie się najbliżej Ziemi. Wtedy jego tarcza będzie wydawać się większa i jaśniejsza. To zjawisko nastąpi już 18 września. Ale to nie wszystko tego dnia. Superpełnia połączona będzie z częściowym zaćmieniem Księżyca (zasłonięte zostanie 9 proc. tarczy)

Największa gratka nastąpi podczas równonocy jesiennej (22 września). Wtedy na niebie możemy spodziewać się zorzy polarnej.