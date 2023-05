Ci to potrafią świętować. Centrum Symulacji Medycznej zamiast zdmuchnąć świeczki, wzięło się do pracy

Lubelski CSM jest najlepiej wyposażoną tego typu placówką w Polsce oraz jedną z najlepszych na świecie. Każdego dnia w salach CSM odbywają się ćwiczenia podczas których studenci w warunkach symulowanych doskonalą swoje umiejętności praktyczne.

- Centrum Symulacji Medycznej służy do realizacji zadań, które przez dziesięć lat udało się tu skoncentrować. Mamy najlepszych edukatorów medycznych. Budynek jest wykorzystywany w ponad 100 procentach. CSM to symulowany szpital, posiada wszystkie oddziały, szpitalny oddział ratunkowy, ale również mieszkanie pacjenta czy ulicę. Służy do realizacji każdego scenariusza jakiego ratownicy i lekarze mogą napotkać w swoim życiu zawodowym – mówi Kamil Torres, profesor CSM.

Podczas uroczystości zostały wręczone podziękowania oraz dyplomy uznania dla kadry oraz pracowników. Wydarzenie zwieńczyły pokazy symulacji ratowniczej straży pożarnej oraz ratownictwa medycznego.