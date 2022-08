Lublin, Zamość, Dęblin... Miasta dobija drożyzna. Mniej światła, mniej ciepła

– Tylko za pierwszy kwartał tego roku za oświetlenie uliczne zapłaciliśmy tyle, ile za cały ubiegły rok – przyznaje Beata Siedlecka, burmistrz Dęblina. Drastycznie rosnące ceny energii zmusiły ją do oszczędzania na oświetleniu. – Od miesiąca latarnie zapalają się o godzinę później, a wyłączają o godzinę wcześniej.

Latarnie świecą krócej także w Lublinie, gdzie stawka za megawatogodzinę prądu do ulicznego oświetlenia wzrosła od lipca o 345 proc. Więc rano lampy gasną o pół godziny wcześniej, wieczorem zapalają się o pięć minut wcześniej. Powinno to dać – jak wyliczył Ratusz – 170 tys. zł oszczędności miesięcznie. W pół roku ma się uzbierać milion.

– Na bocznych uliczkach po północy wyłączamy latarnie. Możliwe, że takich miejsc będzie musiało być więcej – obawia się burmistrz Biłgoraja, Janusz Rosłan.

Nad oszczędnościami myślą również władze Poniatowej. Tu latarnie mogą zgasnąć między północą a godz. 3 rano, gdy ruch na ulicach jest znikomy.

Podobnie jest w niewielkiej Izbicy w powiecie krasnostawskim, gdzie zaciskanie pasa zaczęło się już kilka miesięcy temu.

– Od maja oświetlamy tylko przebiegający przez teren naszej gminy odcinek trasy S17 i ruchliwą drogę w Tarnogórze. We wsiach latarnie nie świecą – przyznaje burmistrz Izbicy Jerzy Lewczuk. – Myślę, że taki stan rzeczy potrwa co najmniej do października. Na zimę chcielibyśmy uruchomić ponownie przynajmniej część oświetlenia. Jesteśmy w trakcie przetargu na wymianę lamp we wszystkich gminnych latarniach na ledowe. Liczę, że to pozwoli nam zaoszczędzić nawet 40 proc. wydatków – dodaje samorządowiec.

Nie tak jasno

Po inne rozwiązanie sięgnął Kazimierz Dolny, gdzie po godz. 23 latarnie świecą słabiej. O tym samym myśli Zamość.

– Zastanawiamy się, które latarnie ledowe będziemy ściemniać w okresie jesienno-zimowym – mówi nam prezydent Andrzej Wnuk.

Jego podwładni w piątek otworzyli oferty w przetargu na zakup prądu. Okazało się, że ceny wzrosną o 150 proc.

Podwyżek na razie nie obawia się Końskowola. – Mamy dobrą, wieloletnią umowę na dostawę energii elektrycznej, więc na razie tego problemu nie odczuwamy – stwierdza Mariusz Majkutewicz, zastępca wójta.

Spokojem cieszą się też Puławy, bo ich umowa obowiązuje do końca przyszłego roku, a do tego czasu już połowa miasta powinna być oświetlana energooszczędnymi lampami. Zachwalają je wszystkie samorządy, które zdecydowały się na ich montaż. Inne się do tego przymierzają.

– Przed nami wymiana oświetlenia – mówi Adam Rędzia, zastępca burmistrza Józefowa nad Wisłą.