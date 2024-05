Co kryje ziemia? Archeologiczne odkrycie na Zielonej

Prowadzono je już od jesieni zeszłego roku, w związku z tym, że na ten parceli ma powstać budynek mieszkalno-usługowy. Najpierw na przyszły plac budowy weszła Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych Edmunda Mitrusa. Wtedy skupiono się na udokumentowaniu reliktów murowanej zabudowy, która niegdyś znajdowała się przy północnej pierzei ulicy. Wiosną 2024 pod kierownictwem Mirosława Mazurka z Pracowni Archeologicznej w Rzeszowie ruszył kolejny etap badań. Okazało się,że niezabudowana działka przy ul. Zielonej 5A to miejsce bogate w świadectwa archeologiczne związane z rzemiosłem garncarskim Lublina.

Wojewódzki konserwator zabytków informuje, że zarejestrowano tu kilka pozostałości pieców oraz obiekty zawierające dużą ilość fragmentów naczyń i kafli piecowych.

Natomiast wyjątkowe odkrycie, nieznane dotychczas z Lublina, to bardzo dobrze zachowany piec do wypału ceramicznych dachówek.

„Był to w rzucie okrągły obiekt, zagłębiony w ziemię (less), zbudowany z cegieł spoinowanych gliną. Charakteryzował się złożoną konstrukcją wewnętrzną – zaopatrzony był w boczny wlot, palenisko, ruszt oraz przewody rozprowadzające rozgrzane powietrze w urządzeni podczas wypału. Co ciekawe, z bliżej nieokreślonych powodów, piec został porzucony wraz z częściowo wypalonym wsadem w postaci ceramicznych dachówek – tzw. gąsiorów, stanowiących element wykończenia pokrycia dachowego” – czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

W tej części Lublina dokonywano w przeszłości podobnych odkryć. Już w 1996 r. dokładnie na przeciw posesji Zielona 5A, odkryto i przebadano dwa piece do wypału ceramiki, datowane na XVII wiek.

WUOZ przypomina ponadto, że relikty pieców i warsztatów garncarskich przebadano również przy : Pl. Wolności, Krakowskim Przedmieściu 56 (hotel „Lublinianka”), na tyłach budynku Poczty Głównej przy Krakowskim Przedmieściu 50, przy ul. Cichej 10 oraz na Placu Litewskim.