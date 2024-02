14 lutego to dla wielu bardzo ważna data w kalendarzu. Wtedy szczególnie pamiętamy o okazywaniu miłości i czułości naszym bliskim. Okazuje się, że dzieci doskonale wiedzą, czym są walentynki, czym jest miłość, jak się ją okazuje i co jest jej efektem. Małgorzata Małecka, wychowawczyni klasy 1B z SP 23 w Lublinie zapytała o to młodych uczniów.