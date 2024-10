Co polecamy na niedzielny obiad?

Przystawka: Tatar polski

Składniki: 20 dag polędwicy wołowej, 1 żółtko, 1 cebula, 15 dag marynowanych pieczarek, 1 łyżeczka musztardy sarepskiej, sól, czarny pieprz. Kto lubi: przyprawa Maggi.

Wykonanie: polędwicę drobno posiekać. Cebulę pokropić w drobną kostkę. Wymieszać, doprawić musztardą, solą i pieprzem. Uformować tatara, dokoła ułożyć marynowane pieczarki. W kieliszku podać żółtko. Podawać z kromkami bagietki, posmarowanymi solonym masłem.

Zupa: Pomidorowa z mozarellą

Składniki: 4 puszki pomidorów w zalewie, 2 włoszczyzny, 4 cebule, 2 pojemniki śmietany kremówki, 2 łyżki masła, 2 listki laurowe, ziele angielskie, biały pieprz, sól, pół szklanki białego wina, mozarella.

Wykonanie: na maśle podsmażyć pokrojoną na kawałki włoszczyznę. Dodać cebulkę. Rozdrobnić pomidory z puszki, dodać z zalewą do warzyw. Wlać białe wytrawne wino. Doprawić całość do smaku solą i grubo mielonym białym pieprzem. Wrzucić listki laurowe. Przykryć, gotować zupę na małym ogniu 30 minut. Przetrzeć zupę przez gęste sitko do drugiego garnka. Ponownie zagotować, doprawić do smaku, zaprawić śmietaną. Podawać z makaronem lub ryżem. Na talerzu ozdobić pokrojoną w kostkę mozarellą.

Drugie: Zrazy po węgiersku z kluseczkami

Składniki: 1 kg wieprzowiny z kostką lub polędwicy, 10 dag paprykowej słoniny, 5 dag cebuli, 20 dag śmietany, 1 łyżka mąki, sól, pieprz, 2 łyżki powideł pomidorowych lub przecieru, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz.

Wykonanie: mięso opłukać, oczyścić z błon i zbędnego tłuszczu. Pokroić na porcje, zbić tłuczkiem tak, by powstały okrągłe zrazy. Każdą porcję oprószyć solą, mąką i pieprzem, usmażyć na rumiano z obu stron i przełożyć do rondla. Na tłuszczu ze smażenia zrumienić pokrojoną cebulę i paprykę, przełożyć do rondla ze zrazami, podlać wodą i dusić do miękkości. Gdy mięso będzie miękkie, doprawić je ostrą papryką w proszku. Śmietanę rozmieszać z powidłami pomidorowymi lub przecieram, dodać mąkę, wlać do zrazów, dodać roztarty czosnek. Podawać z kładzionymi kluseczkami.

Deser: Sernik dominikański

Składniki: ciasto: 50 dag mąki krupczatki, 30 dag masła lub margaryny, 30 dag cukru, 3 łyżki kakao, 3 żółtka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Masa serowa: pół kostki masła lub margaryny, 7 jaj, 3 białka, szklanka cukru, 1,5 kg sera, budyń śmietankowy, cukier waniliowy, bakalie

Wykonanie: dobrze utrzeć przeznaczone na ciasto masło, cukier i żółtka. Wsypać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i wszystko starannie połączyć. Ciasto podzielić na dwie części, do jednej dodać kakao. Oba kawałki ciasta uformować w kulę i włożyć do zamrażalnika na pół godziny. Przygotować masę serową. Tłuszcz, jaja i białka utrzeć z cukrem. Następnie - cały czas ucierając - dodać ser, potem budyń, a na końcu cukier waniliowy i bakalie. Na spód formy wyłożyć jasne ciasto starte na tarce o dużych oczkach, a na nie masę serową i przykryć ją startym ciemnym ciastem. Piec 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.