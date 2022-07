Co wydarzyło się 73. lata temu w Lublinie? Do miasta zaczęły zjeżdżać tysiące wiernych

Tzw. cud lubelski wydarzył się w niedzielę, 3 lipca 1949 r. kiedy w katedrze w Lublinie odbywał się ingres nowego biskupa lubelskiego, ks. Piotra Kałwy. Po południu (ok. godz. 15) osoby modlące się przed obrazem Matki Bożej zauważyły zmiany na wizerunku Matki Chrystusa. Maryja „płakała”. Informacja o „cudzie” szybko się rozeszła. Do miasta zaczęli przyjeżdżać pielgrzymi. Wiadomość dotarła również do komunistycznych władz. Rozpoczęły się represje i prześladowania.