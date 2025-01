Co zrobić z choinką po świętach? Każda z nich może zyskać teraz nowe życie

Do 7 lutego drzewka można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalurgicznej 13k, który jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.

Po ocenie ich stanu, zdrowe rośliny zostaną posadzone w miejskich terenach zielonych, gdy tylko pozwoli na to pogoda.

– Poświąteczne drzewka w dobrej kondycji zdrowotnej mogą trafić na miejskie tereny zielone, jednak warunkiem ich przyjęcia jest odpowiednie zahartowanie. Aby zwiększyć szanse na przyjęcie, należy przenieść choinkę do chłodniejszego pomieszczenia przed jej dostarczeniem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – mówi Katarzyna Antoń, Miejski Architekt Zieleni, Zastępczyni Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Miasto przypomina również, że odbiór pozostałych choinek z terenu nieruchomości realizowany jest zgodnie z zasadami odbioru odpadów wielkogabarytowych w formie tzw. wystawki. Dotyczy to zarówno drzewek żywych jak i zniszczonych z tworzyw sztucznych. W harmonogramie odbioru odpadów przewidziano dodatkowy styczniowy i lutowy termin dla poświątecznych drzewek. Osoby zainteresowane tą opcją powinny wypełnić elektroniczny formularz zapotrzebowania, dostępny na stronie firmy odbierającej odpady w danym sektorze albo zgłosić taką potrzebę telefonicznie. Dodatkowo choinkę możemy także oddać do PSZOK.