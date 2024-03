Słodki weekend w Zamościu. Czekoladowy festiwal potrwa trzy dni

Czekolada w tabliczkach, w formie pralin albo do picia. Czekoladowe fontanny i czekoladowe wypieki. To wszystko będzie do skosztowania i kupienia w najbliższy weekend w Zamościu. Od piątku do niedzieli (8-10 marca) na Rynku Wielkim potrwa Festiwal Czekolady.