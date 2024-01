Wieczorowe suknie, polonez i zabawa w hotelu. Czternastolatki na balu

Na balu Szkoły Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie bawiły się 3 klasy, liczące łącznie około 35 uczniów. Ich impreza nie odbyła się jednak w szkole, lecz w pobliskim hotelu. Dzieci długo przygotowywały się do poloneza, który stał się już tradycją nie tylko podczas studniówek, ale również balu ósmoklasistów.

Mimo że przygotowania do egzaminu ósmoklasisty to jedynie przedsmak przed stresem i nauką przedmaturalną, uczniowie podstawówki już teraz pilnie się uczą. Za chwilę przed nimi wybór szkoły średniej.

- Pierwsze próbne egzaminy były niedawno, a zaraz po feriach wracają i mają drugie próbne egzaminy. To są jeszcze młodzi ludzie, więc przed nimi przede wszystkim wybór szkoły, swojej przyszłości. To są czternastolatkowi, więc tak naprawdę ciężko takim dzieciom jest zdecydować, co będą robiły, w jakim kierunku pójdą. Trochę jeszcze chyba na to za wcześnie – dodaje pani Ciuksza.