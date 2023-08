Czepkowanie w Lubelskiej Akademii WSEI czyli żywiołowo-afrykańska uroczystość pielęgniarska

W środę studia pierwszego stopnia na tej uczelni ukończyło 65 osób, pochodzących głównie z krajów afrykańskich m.in. Zimbabwe i Gambii. Na uroczystości absolwenci odebrali dyplomy i uzyskali symboliczne przypinki z czepkiem.

- Ten kierunek cieszy się zainteresowaniem i w porównaniu do innych (w języku angielskim) zdecydowanie się wyróżnia, jeśli chodzi o ilość chętnych. Jest on wyjątkowo chętnie wybierany przez kandydatów z tamtych stron świata. Podczas uroczystości zawsze jest bardzo emocjonalne i żywiołowo, trochę inaczej niż w przypadku graduacji naszych polskich studentów, bo studenci z Afryki mają trochę inny sposób ekspresji. To nasza piąta taka uroczystość i zawsze jest wesoło, radośnie i żywiołowo, po prostu fantastycznie – mówi Andrzej Cwynar, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Lubelskiej Akademii WSEI.