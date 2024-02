Człowiek z PSL zajmie się gospodarką leśną w Lubelskiem

Szef lubelskich leśników, Jan Kowal powołał Kiczyńskiego na to stanowisko w piątek. – To ważne dla mnie wydarzenie. Po 34 latach pracy w Lasach Państwowych, nadleśnictwach Włodawa i Chotyłów zostałem powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej w RDLP w Lublinie – potwierdza dotychczasowy zastępca nadleśniczego w Chotyłowie. Kiczyński to również samorządowiec– należy do PSL. Jest przewodniczącym rady powiatu bialskiego. To samorząd, w którym PSL (starosta Mariusz Filipiuk) rządzi wspólnie z PiS (wicestarosta Janusz Skólimowski). Obszarowo to jeden z największych powiatów Lubelszczyzny.

Oprócz wykształcenia leśnego, Kiczyński skończył też kilka podyplomówek, m.in. z psychologii biznesu. Podczas sesji, nierzadko krytykował działania poprzedniego rządu, m.in. dotyczące zwalczania ASF. Wielu rolników w powiecie, po wybiciu świń, straciło w ten sposób swoje źródło utrzymania.

Jan Kowal szefem lubelskich leśników jest od początku lutego. Zastąpił na stanowisku, związanego z Suwerenną Polską, Andrzeja Borowca. Wcześniej, pracował jako inżynier nadzoru w nadleśnictwach, m.in. w Biłgoraju. Przed powołaniem Kiczyńskiego, nowy dyrektor RDLP, odwołał ze stanowiska Aleksandrę Kasprzak, zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych i Mirosława Waniewskiego, zastępcę dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP.