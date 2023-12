Lublin: Arystokraci na czterech łapach. Trwa wystawa psów rasowych

Na terenie Targów Lublin odwiedzający mogą zobaczyć blisko 1500 psów 230 różnych ras. To doskonała okazja by zobaczyć rzadko spotykane rasy, a także porozmawiać z profesjonalnymi hodowcami i posiadaczami zwierząt.

– Jeżdżę na wystawy od kiedy Kira skończyła 4 miesiące, a teraz ma 18. Przyjeżdam tu hobbystycznie by pokazać psa, a nie dla rywalizacji. To taki ryzyk-fizyk, albo uda się wygrać albo nie – mówi Małgorzata Długosz, właścicielka Kiry. Jak doodaje, przygotowanie do wystawy to codzienna tresura, ćwiczenia i powtarzanie nabytych umiejętności.

Na wystawie możemy podziwiać wielokrotnych czempionów wystaw polskich i międzynarodowych. Odbywają się także zawody i pokazy, a psie poczynania oceniają sędziowie z Polski i zagranicy.

Przez 2 dni można obejrzeć rasy psów rzadko widywanych na lubelskich ulicach oraz te nie uznane przez FCI: biewer yorkshire terrier, buldog amerykański, moskiewski stróżujący, owczarek wschodnioeuropejski, pinczer austriacki, irlandzki spaniel dowodny, bedlington terier.

Podczas wystawy można także spotkać się z profesjonalnymi hodowcami i posłuchać jak wygląda ich praca.

– Hodowla to nie jest prosta rzecz. Trzeba ciągle się uczyć, mieć dużo pokory oraz przede wszystkim dużo pieniędzy. Według stowarzyszenia kynologicznego ma to być amatorskie zajęcie, a nie zarobkowe - tłumaczy Agnieszka Mrozińska.

– Hodowla to wiele wyrzeczeń, opieka całą dobę. To zajęcie daje wiele satysfakcji, ale też okupione jest to wieloma wyrzeczeniami. Jeżeli się hodowca stara, jest ambitny, wszystko dokładnie i przemyślanie planuje, pokazuje swoje psy, to wiemy że to odpowiedzialny hodowca. Pseudohodowca myśli tylko rozmnażaniu i zysku, więc nie będzie narażał się na dodatkowe koszty jakimi są wystawy - zauważa Agnieszka Barać, która hodowlą Yorków zajmuje się od ponad 20 lat.

Wystawa to także okazja do zapoznania się z ofertą akcesoriów dla naszych czworonożnych pupili. Znajdziemy tam stoiska z pokarmem, legowiskami, obrożami, szelkami czy zabawkami dla psów. Znajdziemy tam także behawiorystów i ośrodki treningowe.

Wystawa odbywa się w hali Targów Lublin przy Dworcowej. W sobotę do godziny 16. W niedzielę odwiedzający mogą oglądać psie zmagania od 9 do 16.

Bilety w cenie 40 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy) możliwe do zakupienia w kasie targów lub przez internet na STRONIE INTERNETOWEJ