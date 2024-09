Czy na ul. Dożynkowej powinno się ograniczyć prędkość pojazdów do 40 km/h?

Apartamenty Dębowa - luksus w cieniu 100-letnich dębów

Apartamenty Dębowa to wyjątkowa inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana na rogu ulic Senatorskiej i Dębowej w Łodzi. To, co wyróżnia tę inwestycję na tle innych, to nie tylko nowoczesne i komfortowe mieszkania, ale także unikalne otoczenie, które tworzy aleja 17 około 100-letnich dębów rosnących wzdłuż ulicy Dębowej.