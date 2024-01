Dla kogo Nagrody Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury? Ratusz czeka na zgłoszenia kandydatów

– Ubiegły rok był dla Lublina szczególny. Realizacja tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży dostarczyła mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta wiele wyjątkowych wydarzeń, w których tak chętnie uczestniczyli. To zasługa między innymi lubelskiego środowiska artystycznego, które z entuzjazmem zaangażowało się w przygotowanie bogatego programu obchodów. Dlatego zachęcam do zgłaszania do miejskich nagród kulturalnych osób, których działalność w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w 2023 roku znacząco się wyróżniała. Kandydatów może zgłosić każdy z nas – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Wyróżnienia w dziedzinie kultury w obecnym kształcie przyznawane są przez prezydenta Lublina od 2013 roku. Podobnie jak w ubiegłych latach, Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach:

• Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2023 rok,

• Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2023 roku,

• Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności,

• Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2023 roku.

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty. Wykorzystując właściwy formularz, wnioski w formie pisemnej można wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin lub złożyć je tam osobiście od poniedziałku do piątku godzinach 7.30-15.30. Termin składania zgłoszeń upływa 2 lutego br. o godzinie 15.30, a o jego zachowaniu decyduje data wpływu.

Na jednym formularzu można wskazać tylko jednego kandydata. Do zgłoszenia można dołączyć dodatkowe elementy w postaci: opinii, rekomendacji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów, wycinków prasowych, dokumentacji filmowej i fotograficznej, katalogów, wydawnictw, zapisu audio, itp. Należy jednak pamiętać, że załączniki te nie podlegają zwrotowi. Do wniosku o nagrodę trzeba też dołączyć podpisaną przez kandydata informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO).

Powołana przez Prezydenta Miasta Lublin Komisja do spraw nagród oceni złożone kandydatury i zarekomenduje kandydatów do nagród.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie nagrody.kultura.lublin.eu oraz w BIP Urzędu Miasta Lublin. Szczegółowe informacje udzielane są też pod numerem telefonu 81 466 37 14 lub mailowo: mecenat.kultura@lublin.eu.