Dlaczego pasażerów jest mniej niż przed pandemią? Radny oczekuje analiz

Okres pandemii koronawirusa wywrócił do góry nogami funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Ze względu na mniejsze zapotrzebowanie ze strony pasażerów, ale też częste zwolnienia lekarskie brane przez kierowców wprowadzono wiele cięć w rozkładach. Choć o obostrzeniach związanych z Covid-19, częstotliwość kursowania autobusów i trolejbusów do tej pory nie wróciła do stanu z początku 2020 roku.

O powody takiego stanu rzeczy pyta związany z Konfederacją radny Stanisław Brzozowski. - Sądzę, że te sprawy są wnikliwie analizowane i chciałbym zapoznać się z tymi analizami – pisze w adresowanej do prezydenta Krzysztofa Żuka interpelacji. I dodaje: - Dochodzą do mnie opinie, że zmniejszenie częstotliwości kursowania autobusów w okresie skokowego zmniejszenia się ilości pasażerów może być przyczyną mniejszej ilości korzystających z usług komunikacji miejskiej, czyli tworzy się swego rodzaju samonapędzający się mechanizm. Mniej ludzi, mniej kursów, mniej kursów mniej ludzi, itd.