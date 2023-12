Do Londynu przez 7 dni w tygodniu. Od kiedy?

– Od 9 grudnia do 13 stycznia loty relacji Lublin-Londyn będą dostępne dla naszych pasażerów 7 dni w tygodniu – napisało Lublin Airport na swoim profilu na Facebook’u.

Dotychczas pasażerowie lubelskiego lotniska mogli polecieć do Londynu przez 5 dni w tygodniu – poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Do rozkładu na świąteczny miesiąc dochodzą wtorki i soboty.

Bezpośrednio z Lublina możemy dolecieć na lotnisko w Luton i obsługują je firmy Wizz Air i Ryanair. Położone jest ono około 50 km od centrum miasta. Oprócz Londynu, z lubelskiego lotniska możemy jeszcze polecieć do Dublina, Warszawy oraz Gdańska. W sezonie wakacyjnym obsługiwane są jeszcze loty do Antalyi, Splitu, Mediolanu, Burgas, Monastyru i na Rodos.

Lubelskie lotnisko podsumowując wakacje 2023 przekazało, że był to udany sezon. Od początku czerwca, do połowy października wykonało 371 operacji lotniczych i obsłużyło blisko 65 tys. pasażerów (do okrągłej liczby zabrakło zaledwie 7 osób). Warto zauważyć, że połowa obsłużonych lotów to loty czarterowe.