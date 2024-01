Do Warszawy w 40 min i 5 dni w tygodniu

Sezon wakacyjny dla Portu Lotniczego Lublin startuje już w ostatni weekend marca. Z tego powodu Polskie Linie Lotnicze LOT większają liczbę lotów z Lublina do stolicy.

- Połączenie do Warszawy jest dla nas istotne, bo daje nam dostęp do lotniska przesiadkowego, otwierając możliwości podróży do wielu miast całego świata. Dzięki dobrej organizacji przesiadek na największym polskim lotnisku, pasażerowie z lubelskiego, zarówno podróżujący turystycznie jak i biznesowo, mogą szybko i bezpiecznie organizować swoje, nawet najdalsze, podróże – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

Obecnie loty do Warszawy obywają się 3 razy w tygodniu - poniedziałki, środy i piątki. W letnim rozkładzie pojawią się jeszcze we wtorki i niedziele. Lotnisko Chopina to idealny punkt przesiadkowy. Dzięki temu na jednym bilecie będziemy mogli polecieć do Monachium, Frankfurtu, Amsterdamu, Zurichu, Rzymu czy Nowego Jorku, a także Szczecina lub Poznania.

- Samoloty wystartują z warszawskiego lotniska Chopina o 13.40 i wylądują o 14.30 w lubelskim porcie. Loty powrotne rozpoczną się o godz. 15.05 i już po 45 minutach samolot wyląduje w stolicy - informuje rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski.

Od 16 marca na lubelskie lotnisko powrócą także loty nad polskie morze. Do Gdańska polecimy z firmą RyanAir dwa razy w tygodniu - w marcu w poniedziałki i soboty, a od kwietnia w poniedziałki i czwartki.