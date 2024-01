Przeszczep ratuje życie. Ale Polska ma najmniej przeszczepów rodzinnych w Europie

W czwartek lubelski Uniwersytet Medyczny zaprosił specjalistów do dyskusji o lubelskiej transplantologii. Spotkanie otworzył rektor uczelni poruszając temat roli transplantologii w leczeniu nerkozastępczym.

– Przeszczep jest najlepszym dla pacjenta sposobem leczenia nerkozastępczego. Pozbawia go konieczności powtarzalnych dializ, niezależnie czy są to hemodializy czy dializy otrzewnowe, która staramy się od pewnego czasu bardziej rozwijać. Mamy nowy ośrodek i świetne warunki. Mamy nową stację dializ w SPSK nr 4 i staramy się to wykorzystać. Ze względu na dobro pacjentów będziemy walczyć o takie warunki, o pomoc społeczną i zrozumienie - mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

- Niezależnie od innych czynników, czy religijnych, wyznaniowych itd. nikt nie neguje istoty przeszczepów. 93 proc. społeczeństwa jest teoretycznie za przeszczepami. Przełóżmy to na fakt. Mamy najmniej przeszczepów rodzinnych w Europie – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - apeluje rektor i dodaje, że w czasie pandemii COVID-19 liczba przeszczepów była bardzo niska, ale zaczyna wracać do normy.

Jednak w dalszym ciągu trzeba aktywizować społeczeństwo i informować o tak istotnej roli, jaką pełni transplantologia.

Taką samą opinię wyraził wojewódzki koordynator i lekarz z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

– W ubiegłym roku w województwie lubelskim były 23 szpitale z potencjałem, natomiast pobrania odbyły się tylko w pięciu szpitalach. W ubiegłym roku przeszczepiliśmy 32 nerki, mieliśmy w sumie 23 dawców, czyli sporą ilość. Mamy nadzieję, że w tym roku zwiększymy ilość przeszczepów, a wszystko zależy od aktywności edukacyjnej szpitali i w tym kierunku będziemy działać – podkreśla dr n. med. Mariusz Matuszek, koordynator wojewódzki Poltransplant i kierownik Klinicznego Oddziału Transplantologii SPSK nr 4.

Podczas konferencji wystąpili również m.in. przedstawiciele lubelskich władz oraz ks. dr Rafał Jakub Pastwa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który opowiedział o etycznych i komunikacyjnych wyzwaniach w transplantologii. O swojej historii opowiedziała także rodzina dawcy i pacjent po przebytej transplantacji.