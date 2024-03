Dodatkowe miliony na przebudowę szpitala dziecięcego

To już ósmy raz, kiedy zwiększone zostają środki Funduszy Europejskich w celu modernizacji placówki. Zarząd województwa lubelskiego przekazał w sumie o 70 mln zł więcej, niż pierwotnie zakładał. Całkowita kwota dofinansowania wynosi prawie 130,9 mln zł. Celem projektu jest doposażenie oraz modernizacja placówki, co ma się przełożyć na lepszą jakość opieki medycznej.

– Zrealizowany przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy projekt to przede wszystkim wzmocnienie opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży z naszego regionu. To nie tylko inwestycja w sprzęt medyczny, ale także w profilaktykę, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowego społeczeństwa – podkreśla Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Podstawą projektu była gruntowna przebudowa pomieszczeń szpitala w tym m.in. części wysokiej Szpitala, Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Polikliniki, Pracowni endoskopowej, Pracowni cytogenetycznej oraz Apteki szpitalnej. W szpitalu zmodernizowano sieć wodno-kanalizacyjną, wykonano instalacje przeciwpożarowe, a także sieci gazowe, centralne ogrzewanie oraz wentylacje i klimatyzacje.

Za pozyskane pieniądze szpital mógł również zakupić nowoczesny sprzęt m.in.

Sekwenator do analizy chimeryzmu komórkowego

Aparat do RQ PCR

Mikroskop fluorescencyjny

System dokumentacji żeli UV z transiluminatorem BLUE/GREEN

System do kontroli i pomiaru parametrów fizycznych w urządzeniach diagnostycznych

Termocykle

Stacja pipetująca

Zestaw pipet

Komora laminarna

System do mikroskopu

Dzięki niemu, placówka mogła zwiększyć liczbę badań genetycznych w kierunku chorób wrodzonych o podłożu genetycznym oraz chorób nowotworowych. Nowoczesny sprzęt pozwoli również na wykonywanie większej liczby badań diagnostycznych i przesiewowych.

Na ten moment przebudowa jest już zakończona i trwa kupowanie sprzętów i doposażanie oddziałów. Szacuje się, że dzięki modernizacji szpitala, z opieki będzie mogło skorzystać niemal 56 tys. osób rocznie.