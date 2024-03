Dokonali napadu stulecia, teraz usłyszeli zarzuty

Jak przekazuje prokuratura regionalna w Lublinie, do sądu okręgowego w tym samym mieście skierowany został akt oskarżenia wobec 9 osób. Dotyczy on rozboju z użyciem broni palnej, jakiego dokonano w dniu 23 marca 2022 roku na właścicielu Szlifierni Kamieni Jubilersko-Ozdobnych „Inkluz” w Lublinie przy ul. Turkusowej.

Sprawcami okazali się trzej mieszkańcy Łęcznej: 49-letni Tomasz B., 44-letni Marcin L. i 28- letni Mariusz N. To oni mieli wejść zamaskowani do jubilera i celując do niego z pistoletu ukraść pieniądze, złoto i biżuterię o wartości przynajmniej 3 mln zł. Dodatkowo Tomasz B. usłyszał zarzut posiadania broni i amuzji bez wymaganego zezwolenia. Mężczyznom grozi nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności.

Czwarty oskarżony, 34-letni Krzysztof W. usłyszał zarzut pomocy w zorganizowaniu tego napadu. Miał on przekazać informacje na temat funkcjonowania zakładu.

Kolejni oskarżeni to tzw. paserzy – 46-letnia Katarzyna A., 72-letni Zdzisław S., 22- letnia Klaudia G, 36-letnia Patrycja K. oraz 40-letnia Diana P., którym zarzucono przyjęcie, a następnie zbycie biżuterii i kamieni szlachetnych pochodzących z rozboju. Grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Wszyscy z wyjątkiem Krzysztofa W. i Katarzyną A. nie przyznają się do zarzucanych im czynów.