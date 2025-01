Doradzą jak zdrowo żyć. Bezpłatne porady dietetyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie z dietetykami i studentami dietetyki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podczas niego można skorzystać z darmowych porad jak prowadzić zdrowy styl życia.

- Najczęstsze postanowienia noworoczne to ćwiczyć, schudnąć i zadbać o zdrowy styl życia. To dowodzi, że mamy jako społeczeństwo świadomość, że to jak żyjemy i jak się odżywiamy ma wpływ na nasze zdrowie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów kontynuujemy naszą akcję pod hasłem „Spotkaj się z dietetykiem w NFZ” – mówi Paweł Piróg, dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Spotkanie odbywa się dziś w Sali Obsługi Klientów NFZ przy ul. Nadstawnej 2-4 w Lublinie. Dietetycy będą czekać na chętnych do godz. 16. Przed konsultacją można dodatkowo skorzystać z darmowego kiosku profilaktycznego, w którym można wykonać podstawowe pomiary, w tym analizę składu ciała. Pozwala ona określić poziom tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej oraz zawartość wody w organizmie.

Oprócz tego, każdy kto weźmie udział w wydarzeniu otrzyma „karnet zdrowia”, który przypomni o dacie następnego spotkania w NFZ, o regularnych pomiarach i pomoże monitorować postępy. Do tej pory, w lubelskim oddziale NFZ zrealizowanych zostało 14 takich spotkań, podczas których z konsultacji skorzystało ponad 370 osób. Kolejna akcja „Spotkaj się z dietetykiem w NFZ” zaplanowana jest na 10 lutego.