Stand-up w Domu Kultury LSM – wystąpi Błażej Krajewski

Nie zabraknie kultowych imitacji celebrytów i zabawnych obserwacji z życia codziennego. Jakie mamy słabości? Co nas śmieszy? Sprawdźcie co dla Błażeja oznacza bycie "humanem".



Błażej Krajewski to ciekawy przypadek. Chwytał się w życiu różnych zawodów. Był m.in. animatorem dziecięcym, woźnym w prokuraturze, instruktorem skałki wspinaczkowej czy stolarzem. Pracował w hipermarkecie, a ostatnio w banku. W zdobyciu popularności pomogła mu fascynacja amerykańskimi komediami. Uwielbiał Willa Ferrella, natomiast wśród stand-uperów wrażenie zrobił na nim Pablo Francisco i Louis C.K. Interesował się dubbingiem, naśladował głosy kolegów ze swojego osiedla i znanych osób, w które wsłuchiwał się podczas biegania.



Udawanie głosów stało się jego błogosławieństwem i przekleństwem. Słynna Ivona pomagała mu zapełniać sale. Z miejsca podbił internet. Ivonę na kanale YT kliknięto ponad 7 mln razy, co czyni go jednym z najpopularniejszych filmów z polskim stand-upem oraz najpopularniejszym wideo na kanale Stand-up Polska. W swoich występach naśladował kolejne głosy – Karola Strasburgera, Johnnyego Bravo czy Zenona Martyniuka. Występował w dużych, wspólnych trasach takich jak 6×7, Stand-up Tour, Stand-up Skład i Please, Stand-up!

Błażej Krajewski wystąpi w Domu Kultury LSM w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online.