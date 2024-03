Drogowcy rozkładają, kierowcy stoją

W mieście trwają intensywne prace przy pozimowych naprawach ulic. Jedną z nich jest al. Tysiąclecia, gdzie remonty są prowadzone odcinkami. – Rano tworzą się ogromne korki. Trzeba czasami postać, aby nie urwać koła w ogromnych dziurach na tej ulicy – mówi pani Iwona, nasza czytelniczka.

– Obecnie drogowcy pracują na fragmencie pomiędzy rondem Dmowskiego a ul. Działkową. Aktualnie trwa tam rozkładanie betonu w miejscach wcześniej wyfrezowanych. Prace powinny się zakończyć do jutra, do 6 marca – mówi Justyna Góźdź, z Biuro Prasowe lubelskiego ratusza.

Jednocześnie przygotowywana jest kolejna ulica. Ekipa remontowa frezuje nawierzchnię ul. Mełgiewskiej w okolicy mostu na Bystrzycy. – W związku z tym, z uwagi na charakter prac, do czasu ich zakończenia mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu, z uwagi na zawężenie pasów jezdni – dodaje Justyna Góźdź. Warto zatem założyć dłuższy czas dojazdu do pracy czy na powrót do domu, bo w tym miejscu na pewno będą tworzyć się spore korki a najbliższych dniach.

Dokładne koszty realizacji uzależnione są od zlecanych zakresów prac, które ustalane są na bieżąco, na miejscu podczas frezowania. Koszty będą znane po rozliczeniu zleceń.